Специалист рекомендует заниматься йогой и пилатесом.

Сертифицированный профессиональный тренер Стивен Смит назвал четыре вида упражнений, которые помогут сделать талию тоньше всего за 30 дней, пишет eatthis.com.

"Эти простые, но продуктивные движения заставляют ваш пресс работать, одновременно тонизируя вашу талию. Хорошая новость заключается в том, что, выработав постоянную программу тренировок, вы можете начать видеть результаты уже через месяц", - говорится в публикации.

Вот какие упражнения и занятия советует тренер:

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Пилатес. Это отличный метод тренировки для работы над корпусом. По словам Смита, такие движения, как планка, повороты и подъемы ног, отлично подходят для формирования талии.

Йога. Упражнения йоги, включающие скручивающие движения, отлично подходят для задействования косых мышц. Тренер отметил, что йога поможет достичь более тонизированной, тонкой талии.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка. Такие упражнения, как берпи, высокое поднимание колен, прыжки с приседанием увеличивают количество сжигаемых калорий за короткий промежуток времени.

Тренировки с эспандерами, гантелями или подвесными ремнями. Они предлагают дополнительные возможности для проработки корпуса. Например, махи гирей дают отличную функциональную тренировку верхней и нижней части тела и в то же время идеально подходят для талии, добавил Смит.

Напомним, ранее УНИАН писал, как влияют физические упражнения на мозг человека.

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