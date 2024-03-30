Для определения степени готовности продукта понадобятся только палец и твердая поверхность.

После того, как узнали, почему получается зеленый желток у вареного яйца, появилась новая тема - какие действия нужно предпринять, чтобы понять, что продукт сварился вкрутую, а не всмятку.

Благодаря простому трюку, во время которого нужно будет использовать палец, можно понять, сварено яйцо вкрутую или всмятку, пишет IFLScience. По сведениям издания, нужно будет сделать несколько шагов.

Пошаговый план:

положите продукт на твердую поверхность и раскрутите его;

когда он будет вращаться, постучите по нему одним пальцам, а потом вращение ненадолго остановите;

если оно ненадолго остановится, значит еще жидкое внутри, и его можно доварить.

Сваренное вкрутую яйцо после остановки не будет двигаться.

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Эксперты в STEM Newcastle объяснили такое поведение продукта. Аналитики отметили, что крутой продукт не двигается после вращения, поскольку его внутреннее содержимое прикреплено к скорлупе.

"В сыром... внутреннее содержимое продолжает вращаться после того, как вы остановили скорлупу. Когда вы отпускаете, инерция вращающегося желтка уносит скорлупу, и все яйцо снова начинает вращаться", - объяснили эксперты.

Полезные новости сегодня стоит знать - что сообщалось

Ведущая, блогер, автор кулинарной книги Fresh Eggs Daily Лиза Стил советовала готовить яйца вкрутую на пару. По ее словам, на приготовления яиц нужно тратить 12 минут. Сваренные яйца необходимо положить в очень холодную воду.

Ранее сообщалось, что из вареного продукта человек усваивает 90% белка, а из сырого - только половину. Кроме того, потребляя сырой продукт, можно заболеть сальмонеллезом.

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