Если поднять голову вверх, то можно увидеть кроссовки, висящие на проводах.

Во многих городах и странах мира (даже в Украине) иногда можно заметить кеды или кроссовки, которые висят на проводах, зацепившись шнурками. Кто их туда забрасывает и зачем, откуда взялась такая традиция и кому хочется видеть кроссовки на проводах - узнайте в материале УНИАН.

Что означают кроссовки на проводах - интересные варианты

Кеды или кроссовки, заброшенные на провода - это явление, которое называется "шуфити". Что такое шуфити - это составное слово английского языка "shoefiti", где "shoe" - обувь, а "graffiti" - граффити, т.е. "обувное граффити". Существует несколько версий, для чего висят кроссовки на проводах.

Американские военные

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Есть легенда, как будто именно солдаты армии США приобрели привычку подбрасывать в воздух все, что попадется под руку, после окончания службы. Таким жестом они выражали радость, а после того как первая пара обуви прочно застряла, кроссовки на проводах стали традицией и нормой.

Спортсмены и студенты

По другой версии, студенты забрасывают свои кеды на провода, когда заканчивают учебу - смысл действия тот же самый, что и у военных. Кстати, иногда обувь на проводах может оказаться без желания учащегося - так делают хулиганы, чтобы позлить первокурсников. Можно обнаружить и спортивные кроссовки на проводах - в таком случае, скорее всего, в этом месте какая-то спортивная команда или радовалась выигрышу или грустила о проигрыше, жонглируя своими (или чужими) вещами.

Наркотики и место гибели

Третий вариант причины, по которой оказываются кроссовки на проводах - в некоторых странах именно так принято увековечивать место гибели человека. К примеру, если рядом с дорогой или на перекрестке вы видите провода с обувью, скорее всего, там кого-то насмерть сбила машина.

Также в неблагополучных криминальных районах Нью-Йорка или Лос-Анджелеса кроссовки на проводах могут подсказать человеку, употребляющему наркотики, где их можно купить - обувь выступает своеобразным ориентиром, который оставляют неравнодушные "братья по несчастью". По цвету и фасону обуви определяется, чем именно можно поживиться: марихуаной, кокаином или героином. Иногда кроссовки на проводах - это знак от местной банды гангстеров. Обувь "работает" как граница - где висит пара, там начинается или заканчивается контролируемая бандой территория.

Эзотерика и жизнь после смерти

Некоторые народы считают, что обувь человеку может пригодиться после гибели, так как даже смерть не является причиной гуляния босиком. Таким образом еще при жизни человек забрасывает кроссовки на провода, а потом может их надеть и ходить над землей и по земле в отличной обуви.

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