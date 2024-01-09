Рассказываем, как убрать запах с обуви с помощью кожуры цитрусовых.

Многие люди зимой сталкиваются с неприятной проблемой - от постоянной носки сапоги и ботинки начинают неприятно пахнуть. Бороться с этим можно по-разному, но один из лучших методов, как убрать неприятный запах с обуви - использовать то, что все выбрасывают в мусорку, а зря.

Как убрать неприятный запах из обуви мандаринами - инструкция

Кожура цитрусовых - один из лучших помощников, когда возникает вопрос, чем убрать запах в обуви. Появляется он именно зимой из-за того, что ступни сильно потеют. Вы носите носки и колготки, кладете теплые стельки, передвигаетесь по улице, а потом заходите в помещение - происходит перепад температуры, ногам становится жарко. Результат - влажная обувь и неприятный аромат. Убрать запах из обуви можно всего за одну ночь, записывайте инструкцию.

Вам нужно взять обычные мандарины, почистить их и съесть. Шкурки не выбрасывать, а нарезать маленькими кусочками и высыпать в обувь. Застегнуть ботинки или сапоги, оставить на ночь, а утром выбросить кожуру. Вы удивитесь, но от неприятного запаха не останется и следа - шкурки мандаринов впитают в себя все лишние ароматы, оставляя только легко уловимые эфирные масла на материале обуви.

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Если вам хочется дополнительно убрать лишнюю влагу из ботинок или сапог - разместите внутри обуви скомканные газеты вместе с кожурой от цитрусовых. Такой метод поможет "убить сразу двух зайцев" - наутро вы получите абсолютно сухие, чистые и нейтрально пахнущие ботинки.

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