Белые носки практически невозможно сохранить в чистоте и первозданном виде, поскольку на них пятна видны гораздо сильнее, чем на цветных носках.

Стирка - это хлопотное дело, если вы пытаетесь сохранить первозданный вид, особенно когда речь идет о белых носках. Белые носки печально известны тем, что на них видны все пятна и разводы, поэтому они быстро обесцвечиваются, тускнеют и теряют цвет.

Генри Ли, специалист по стирке из Monfoot Socks, в комментарии Express рассказал о кухонном средстве, которое может стать "рыцарем в сияющих доспехах" для вашего белья.

"Лимонный сок, обладающий естественными отбеливающими свойствами, может творить чудеса в отбеливании ваших носков при кипячении", - отметил эксперт.

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Лимонный сок, возможно, и не является основным средством для стирки, но его кислота просто незаменима для борьбы с грязью, из-за которой носки приобрели неприглядный желтый или серый оттенок. Многие попадают в ловушку отбеливателя, пытаясь вернуть белью былую славу, но он может быть немилосерден к тканям, часто оставляя после себя желтый оттенок, а не сияющую белизну.

Мягкая, но мощная лимонная кислота, содержащаяся в апельсинах, лаймах и лимонах, не только справляется с загрязнениями, но и заботится о ткани, придавая ей яркость и уничтожая пятна.

Сначала опустите грязные белые носки в раковину или емкость, наполовину заполненную теплой водой, чтобы уничтожить въевшуюся грязь и подготовить их к пикантной чистке. Затем включите чайник, выдавите в него большое количество лимонного сока и доведите воду до кипения.

Добавьте кипящую цитрусовую смесь в контейнер и дайте носкам настояться в терпкой заварке не менее двух часов, но можно оставить их и на более длительный срок.

"Тепло в сочетании с лимонным соком выводит пятна и возвращает носкам яркость", - отметил Ли.

После замачивания достаньте носки из лимонной ванны и положите их в стиральную машину на стандартный режим отжима. Вы даже можете заметить, что они стали белее, чем до стирки.

Высушите носки на солнце, потому что сверкающие лучи усилят магию лимона в так называемом фотообесцвечивании.

Ранее УНИАН писал, что делать, если полотенца после стирки имеют неприятный запах.

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