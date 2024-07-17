Есть один действенный лайфхак, который поможет избавиться от проблемы.

Проблема белых носков есть едва ли не у каждого, ведь со временем они теряют свою белизну и приобретают пятна, которые очень трудно отстирать. Издание Express назвало "волшебный" кухонный предмет, который поможет вернуть белизну вашим носкам.

Никола Ирвайн, которая изобрела легкий способ для отбеливания носков рассказала, что использовала для этого таблетки для мытья посуды.

"Я использовала эти таблетки Asda для мытья посуды во время обычной стирки носков своего парня! Не могу поверить в разницу", - сказала она.

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Женщина добавила, что провела мини эксперимент: одни носки она стирала обычным порошком, другие - таблеткой для мытья посуды. Разницу было трудно не увидеть.

Отвечая на вопрос, как именно использовать эти таблетки, она ответила, что просто положила ее в барабан стиральной машины и позволила этому средству "действовать по-своему".

"Помимо мытья посуды, средство для посудомоечных машин прекрасно отбеливает ваши носки. Однако, поскольку таблетки для посудомоечной машины не содержат смягчающих ингредиентов, вы можете добавить к стирке немного соды, чтобы ваши носки не затвердели", - говорится в материале.

Издание добавило, если же с первого раза такой способ не подействовал на 100%, нужно замочить носки в горячей воде на ночь и бросить туда таблетку для посудомоечной машины.

Ранее УНИАН писал, как вывести желтые пятна от пота на белой одежде. Эксперты отметили, что с помощью недорогих подручных средстве можно легко справиться с проблемой.

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