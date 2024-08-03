Чрезмерное увлечение едой в отпуске может не только испортить вам поездку из-за плохого самочувствия, но и привести к послеотпускной депрессии.

С началом сезона летних отпусков так и тянет отступить от привычной диетической дисциплины, но эксперты предупреждают, что чрезмерное увлечение едой может не только испортить вам поездку из-за плохого самочувствия, но и привести к послеотпускной депрессии. Эксперт в области здоровья кишечника диетолог Крис Дабберли поделился с express.co.uk своими главными советами по соблюдению диеты во время отпуска.

По его словам, ключ к получению удовольствия от отпуска без ущерба для диеты - это баланс и умеренность. Можно иногда побаловать себя, но не стоит забывать о размерах порций и по возможности выбирать более здоровые блюда.

"Ограниченное по времени питание - это полезный подход к поддержанию диеты во время отпуска. Поздний завтрак и более ранний вечерний прием пищи могут способствовать снижению веса, улучшению настроения и повышению уровня энергии", - советует диетолог.

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Кроме того, он советует много ходить во время отпуска.

"Ходьба - это отличная форма физических упражнений, которая позволяет вам ближе познакомиться с окружающей средой. По возможности добирайтесь до мест осмотра достопримечательностей пешком или на велосипеде".

Если в вашем отеле есть шведский стол, Дабберли дал совет, как справиться с искушением и не переедать.

"Важно выбирать с умом. Отдайте предпочтение более здоровым вариантам завтрака, таким как яйца, омлет с овощами, греческий йогурт с ягодами и авокадо, содержащие полезные жиры. Избегайте высококалорийных блюд, таких как выпечка, хлопья и фруктовые соки".

Что касается алкоголя, он советует выбирать красное вино, а не другие алкогольные напитки, и пить воду между алкогольными напитками для сохранения водного баланса.

"Если у вас под рукой есть запасные варианты еды, это поможет вам не сбиться с пути. Возьмите с собой в дорогу орехи, семечки и свежие фрукты для длительных дневных поездок. Приготовление сэндвичей и салатов из местных продуктов также может стать более здоровой альтернативой питанию вне дома", - советует диетолог.

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