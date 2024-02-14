Проверить его может каждый повар.

Лук используют для приготовления большого количества блюд, однако в большинстве случаев нарезание этого растения вызывает зуд в глазах и взрыв слез.

Медиа Tasting Table предлагает малоизвестный и очень доступный лайфхак для поваров - надо просто положить в рот кусок хлеба. Они объясняют, что лук содержит сульфоксиды, которые естественным образом вызывают раздражение глаз.

"Жуя хлеб, вы позволяете химическому веществу проникать через рот, а не через глаза или даже нос. Этот метод может вызвать слюноотделение, но он дает именно тот результат, к которому мы стремимся: никаких слез", - пишут они.

Другие способы избежать слез при нарезке лука:

Во-первых, используйте острый нож, поскольку он меньше повреждает мякоть лука, соответственно - выделяет меньше газа.

Во-вторых, можете поместить лук на 30 минут в холодильник перед приготовлением - холод замедлит химические реакции.

Также вы можете попробовать резать лук под кухонной вытяжкой или возле вентилятора, который "сметет" сульфоксиды подальше от вас.

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