Опытные хозяюшки всегда используют эти методы, чтобы быстро открыть консервацию.

Пожалуй, каждый из нас имел дело с разного рода банками - под закрутку, под закатку или жестяными. Иногда открыть такие консервы - настоящий квест. Вспомните, сколько раз вам приходилось пытаться открутить крышку до побеления пальцев и звать на помощь кого-то посильнее? С этими способами вы разберетесь даже с самой "упрямой" крышкой и станете настоящим гуру в том, как открыть любую банку.

Как открыть банку с закруткой - 4 рабочих способа

Первый, и пожалуй, самый известный в быту способ, как открыть тугую крышку на банке – поддеть ее ножем. Этим методом пользовались еще наши бабушки, и неудивительно, ведь нож есть абсолютно на каждой кухне. Для открытия банки достаточно кончиком ножа приподнять крышку в местах, где есть небольшие загибы. Она перестанет так туго прилегать к горлышку, и с легкостью поддастся даже самой хрупкой хозяюшке. Важный момент: будьте предельно аккуратны, чтобы не порезаться лезвием ножа.

Второй способ – постучать банкой об угол стола или стены. Здесь принцип примерно такой же, как и в пункте с ножом. Вам нужно легонько ударить банку о твердую поверхность местом, где крышка наиболее плотно прилегает (как раз в месте загибов). Будьте аккуратны и не перестарайтесь, чтобы случайно не разбить емкость.

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Еще один способ как открыть банку, если не открывается – подержать крышку в теплой воде. В некоторых случаях достаточно просто оставить банку под теплой водой из крана на несколько минут.

Если не сработало, то вам на помощь придет другой совет, как открыть банку с железной крышкой. Возьмите глубокую тарелку, налейте в нее немного кипятка. Поставьте в тарелку банку так, чтобы крышка была полностью в воде, и оставьте на несколько минут. После будет достаточно просто прокрутить ее – и банка откроется. Как и в предыдущих случаях, здесь есть важный нюанс: такой метод нельзя использовать с банкой, которую вы только достали из холодильника. Дайте ей нагреться до комнатной температуры, чтобы стекло не лопнуло при контакте с горячей водой.

Как открыть консервную банку без открывашки

Наиболее простые способы, как открыть консервную банку, если нет специального ключа, – использование ножа или ложки. Давайте рассмотрим каждый из них немного подробнее.

Думаем, в случае с открытием банки ножом все довольно просто, поскольку этот способ довольно распространен. Вам необходимо взять нож (обязательно убедитесь, чтобы он не гнулся), затем поставить банку на ровную поверхность, поместить кончик лезвия на крышку прямо возле бортика банки и хорошенько взяться за его рукоятку.

Другой рукой необходимо несколько раз стукнуть по рукоятке ножа, пока не пробьете крышку. Чтобы открыть банку было легче, советуем сделать несколько подобных отверстий. Далее вам необходимо вставить нож в одну из пробитых дырок и разрезать крышку.

Теперь разберемся, как открыть жестяную банку ложкой. В этом случае вам придется немного заморочиться. Поставьте банку на твердую и ровную поверхность. Круглый конец ложки поставьте на крышку банки в месте ее соприкосновения с бортиком. Сильно нажмите ложкой на крышку и двигайте ей в разные стороны, пока не появится отверстие.

Постепенно продвигаясь вперед, вы сможете открыть банку и таким способом. Он особенно подойдет для тех, кто пошел на пикник или в поход, а ножа под рукой не оказалось.

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