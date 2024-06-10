Воздушные пирожки с вишневой начинкой по этим рецептам всегда получаются удачными.

В Украине начинается сезон вишни, а вместе с ним и ягодных блюд. Предлагаем вам сделать домашние пирожки с вишней для всей семьи. Мало кто откажется от воздушных сдобных изделий с ягодной начинкой. Пирожки по нашим рецепта получаются пышными и долго не черствеют, а начинка не вытекает.

Пирожки с вишней в духовке

Ингредиенты для теста:

мука - 550 г;

молоко - 250 мл;

яйца - 2 шт.;

дрожжи сухие - 7 г;

молоко - 250 г;

сливочное масло - 100 г;

сахар - 120 г;

ванилин - щепотка;

соль - щепотка.

Ингредиенты для начинки:

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вишни - 600 г;

сахар - 100 г;

крахмал кукурузный - 20 г.

Из указанного количества ингредиентов получится примерно 12 пирожков.

Смешайте половину теплого молока с дрожжами, несколькими ложками муки и ложкой сахара. Перемешайте опару, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 40 минут. Обязательно проверьте срок годности дрожжей - они должны быть свежими.

В другую емкость вбейте яйца, добавьте сахар, ванилин и щепотку соли, взбейте до однородности. Муку просейте через мелкое сито.

Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке, а затем остудите до комнатной температуры. В подошедшую опару влейте яичную смесь, растопленное масло и остальное теплое молоко. Затем порциями всыпьте муку и замесите тесто. Оно должно быть однородным, мягким и не очень липким.

Готовое тесто переложите в большую миску и накройте пленкой. Оставьте на 3 часа в теплом месте. За это время тесто нужно 2 раза обмять руками. В результате оно увеличится в объеме вдвое.

Из вишен удалите косточки и выложите на дуршлаг, чтобы сок стек и не размочил тесто. Сахар перемешайте с крахмалом. Не смешивайте вишни с сахаром заранее, иначе они пустят сок.

Подошедшее тесто разделите на 12 равных частей и тонко раскатайте. В середину лепешки выложите несколько ягод вишни и посыпьте сахаром с крахмалом. Крахмал предотвратит вытекание начинки. Защипните пирожки и выложите на противень с пергаментом. Оставьте на 30-40 минут.

Разогрейте духовку до 180°. Пирожки смажьте со всех сторон молоком или взбитым яичным желтком. Запекайте 25-30 минут.

Жареные пирожки с вишней

Ингредиенты:

кефир - 150 мл;

сахар - 1 чайн. л. для теста + 100 г для начинки;

вишня - 200 г;

яйцо - 1 шт.;

соль - щепотка;

сода - щепотка;

крахмал - 1 стол. л.;

подсолнечное масло для жарки - 150 мл.

В большой миске смешайте сухие ингредиенты - муку, соду, соль и ложку сахара. Вбейте яйцо влейте теплый кефир. Замесите мягкое и однородное тесто сначала ложкой, а затем руками. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте на 15 минут.

Вишни промойте и очистите от косточек, перемешайте с крахмалом. Готовое тесто разделите на одинаковые кусочки и каждый тонко раскатайте. В центр каждой лепешки выложите несколько ягод и посыпьте сахаром. Защипните пирожки и скрепите края.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло. Когда оно раскалится, выложите изделия швом вниз. Жарьте по 5-7 минут с каждой стороны. Готовые пирожки с вишней на сковороде выложите на бумажные салфетки, чтобы впитался лишний жир.

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