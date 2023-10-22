Чтобы в крупе не завелись насекомые, надо знать, как правильно ее правильно хранить.

Существует очень много различных круп, которые мы едим, и соответственно держим дома после покупки. Но если не соблюдать правила хранения, то в них могут завестись жуки или моль. О том, как хранить крупы в домашних условиях – расскажем в материале.

Как хранить крупы – берегитесь насекомых

Чтобы понимать, как хранить крупы, чтобы не завелись жучки, нужно знать о причине появления там насекомых. Дело в том, что их личинки могут быть в ней уже в момент покупки, за чем надо внимательно следить. Поэтому после приобретения продукта его лучше термически обработать на сковородке. Чтобы избежать проблем, важно учитывать все условия того, как хранить крупы, чтобы не завелась моль. Запрещено их держать в простых пакетах из полиэтилена или же оставлять в заводской упаковке, пластиковые контейнеры тоже не подходят.

Так в чем лучше хранить крупы? Для сбережения продукта более всего подходит стеклянная тара или же емкости из керамики или металла. Но при этом необходимо тоже помнить, как хранить крупы в стеклянных банках: их нужно всегда плотно закрывать и держать в темном месте.

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Как правильно хранить крупы – полезные лайфхаки

Советуя, как хранить крупы, упомянуть лайфхаки о том, как не допустить появление в них насекомых, будет весьма полезно. Опишем самые эффективные из них:

Нужно использовать народные методы - хорошо будут отпугивать жучков положенные в емкость чеснок, горький перец или лавровый листок.

В шкафчик, где вы храните крупу, можно положить мешочки с лавандой, полынью, гвоздикой или мятой.

Полки шкафов регулярно протирайте с помощью уксуса.

Важно понимать, что советы, в чем хранить крупы и макароны, отличаться особо не будут, ведь они имеют злаковое происхождение и соответственно "угрозы" для них одинаковые.

Как хранить крупы долго – важно знать

Большое значение имеет не только то, в чем хранить крупы, но и общие условия. Чтобы продлить строк жизни продукта, необходимо обязательно учитывать еще несколько важных факторов, помимо избегания появления насекомых. По этой причине ответ на вопрос, как хранить крупы длительное время, заключается именно в этом.

В месте, где вы храните продукт, должно быть сухо и тепло, свет туда не должен попадать. При этом запрещено использовать в качестве хранилища подвалы, неутепленные балконы или холодильник. Дело в том, что низкие температуры и большая влажность воздуха станут причиной быстрой порчи продукта. Поэтому оптимальным выбором будет шкафчик на кухне или же кладовка.

Ранее мы писали о том, что делать, если завелись жучки в муке - можно ли есть, как спасти.

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