Бег и ходьбу можно причислить к кардионагрузкам, но эффект от них разный, раскрыла известный тренер западных знаменитостей.

Чтобы иметь красивую фигуру, не терять мышечную массу и поддерживать тело в тонусе не обязательно надрываться в спортзале. Есть две эффективных кардиотренировки, способные дать нужную нагрузку без использования специальных тренажеров.

Это интервальный бег и ходьба вверх. Однако, если мы рассмотрим более детальную разницу в этих видах спорта - какой из них позволит вам сжечь большее количество калорий при относительно одинаковой интенсивности и времени занятий? Подробнее об этом пишет Tom's Guide.

По словам известного инструктора по пилатесу и специалиста по штанге Эйми Виктории Лонг, которая тренирует разных западных знаменитостей, целесообразнее в этом контексте заниматься именно бегом. Несмотря на то, что ходьба вверх может показаться тяжелее по нагрузке, интервальный бег требует от организма большей траты ресурсов. Однако точное количество сожженных калорий все равно будет зависеть от индивидуальных характеристик человека.

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"Точное количество сожженных калорий зависит от различных факторов, таких как вес тела, темп и интенсивность", - говорит специалист.

Международный горный лидер, гид по бегу и основатель Runthewild.co.uk Саймон Джеймс соглашается с этим мнением, но подчеркивает, что "жиросжигание" от бега и ходьбы вверх является ситуативным.

Все зависит от того, как именно занимается спортсмен. Следует учитывать продолжительность тренировки, скорость бега/ходьбы, местность, на которой тренируется человек и так далее.

По словам Джеймса, ходьбу вверх также можно превратить в не менее эффективную тренировку для бега. "При определенном угле наклона идти можно так же быстро, как и бежать", - говорит он.

Спортсмен уточняет, что этот вид спорта также позволяет человеку задействовать различные группы мышц.

"Если вы понаблюдаете за великими горными бегунами, то увидите, что их ходьба вверх - это совсем не легкая прогулка, а мощная нагрузка - руки отталкиваются от верхней части ног и поддерживают очень приличный темп, который был бы быстрее, чем у большинства бегунов", - рассказал он.

Специалист советует, если есть вдохновение регулярно заниматься бегом, можно разнообразить свою спортивную жизнь и этим видом деятельности. Это будет отличный дополнительный шанс сжечь побольше калорий, повысить свою выносливость и стать более физически сильным спортсменом.

В то же время Эйми Виктория Лонг акцентирует, что бег следует рассматривать "своим" видом спорта именно здоровым людям. Обычно во время него организм подвергает значительной нагрузке сердечно-сосудистую систему. Хотя, да, бег позволит сжечь больше калорий.

"Он сжигает больше калорий в минуту по сравнению с ходьбой, что делает его более эффективным способом. Он также помогает улучшить плотность костей, координацию и общую сердечно-сосудистую систему", - подчеркивает она.

Как часто следует заниматься спортом для похудения

Эксперты по фитнесу и руководство по физической активности в США говорят, что человеку следует заниматься не менее 150 минут в неделю, если он хочет иметь хорошую фигуру и похудеть. Речь идет об упражнениях умеренной интенсивности. Более интенсивные нагрузки потребуют от вас 75 минут времени.

Специалисты приводят пример, что можно заниматься примерно 30 минут в день пять раз в неделю или же реже, но чуть дольше. Ключевым моментом является последовательность - организм должен получать надлежащие тренировки часто и регулярно. Тогда можно будет увидеть от них эффект.

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