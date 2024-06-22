Сможете ли вы справиться с этой задачей за девять секунд?

Надо иметь безупречную наблюдательность, чтобы быстро находить на оптических иллюзиях спрятанные предметы. Сегодня на проверку собственной внимательности вам понадобится всего девять секунд.

На этой фотоиллюзии изображено большое стадо коз, которые смотрят прямо перед собой. Среди их мордочек есть одна особенная, ее и необходимо будет отыскать. Вам нужно за 9 секунд попытаться найти антилопу.

Для начала вспомните, как выглядят эти животные. Да, они очень похожи на коз, однако имеют и некоторые отличительные черты. Если готовы, то начинайте искать!

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Если вы не успели за девять секунд, то советуем остановиться и использовать эту головоломку для поиска собственного метода результативного "сканирования" иллюзий. Потренируйтесь на этом изображении, чтобы в дальнейшем вы знали, как проще искать лишнее.

Ответ на головоломку

Мы обвели антилопу белым цветом. Она действительно отличается от животных на этом фото.

Сложные головоломки для читателей УНИАН:

Ранее мы предлагали вам отыскать опасную ящерицу среди не менее опасных крокодилов. Только самые внимательные сделают это за 7 секунд.

Настоящим испытанием станет поиск особого петуха среди большого количества куриц и других петухов. Попробуйте проверить свою логику.

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