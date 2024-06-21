Не тратьте время на то, чтобы подсчитать домашних птиц.

Для того, чтобы мыслить логически, а также быстрее выполнять задания, во время которых необходимо демонстрировать большую собранность, можно браться за визуальные загадки на логику, которые могут принести пользу и детям, и взрослым.

Свежее коварное задание-головоломка такое - надо среди большого количества кур, а также нескольких петухов, найти именно хитрого петуха. Чтобы правильно решить задание, надо не только вспомнить, как отличить петуха от курицы, но и определить, какого же именно петуха можно назвать хитрым.

Чтобы победить, следует избегать ненужного действия, которое просто отберет ваше время, - не считайте кур и петухов. Попробуйте сразу "вычислить", что может быть признаком хитрости одного из петухов, которого вам удастся заметить на картинке.

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Сейчас мы объясним, где был петух, которого нужно было найти, и почему же его можно назвать хитрым. Один из петухов "спрятался" за одной из куриц, и именно его назвали хитрым. Хитрая домашняя птица находится в верхней части оптической загадки.

Интересные новости - сегодня это стоит внимания

Ранее УНИАН разместил очень сложную головоломку, на которой изображено большое количество туканов, а разыскать нужно пеликана. На выполнение задания надо потратить всего 7 секунд.

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