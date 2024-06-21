Эта иллюзия вас поразит.

Каждый может увидеть на этом изображении крокодилов, но нужно иметь зрение 20/20, чтобы заметить черепаху всего за семь секунд.

Новая головоломка от УНИАН снова протестирует вашу внимательность и наблюдательность. На этот раз надо отыскать среди опасных крокодилов почти незаметную черепаху. Времени будет очень мало - всего 7 секунд.

В то же время спешка может привести к неудаче - необходимо сохранять голову холодной и методично исследовать каждую часть изображения.

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Если вы не справились за 7 секунд, то не спешите опускать руки. Теперь у вас есть достаточно времени для спокойного поиска животного.

Правильный ответ

Черепаха пряталась в нижней части фотографии.

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Попробуйте проверить свою способность найти лишнее на фото с помощью очень милой головоломки с ежиками. Вам надо отыскать среди них маленький кактус.

Также вызов вам бросает львенок, который спрятался среди опасных тигров на визуальной загадке. У вас есть на поиск только 8 секунд.

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