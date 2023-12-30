Помогите юноше найти козу среди овец.

Тесты на внимательность и остроту зрения не всегда скучны - гораздо веселее испытать себя в игре. УНИАН предлагает вам веселую оптическую иллюзию, которая позволит интересно провести время.

Ниже вы увидите фотографию стада овец в загоне. Можно заметить, что юный парень, который должен присматривать за ними, делает это без особого энтузиазма. Видимо, он и не замечает "самозванку" среди своих подопечных.

Вы должны помочь ему и найти козу среди овец. На поиск дается всего 10 секунд, поэтому поспешите!

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Сложность этой фотоиллюзии заключается в том, что в загоне очень много животных с похожим окрасом. Именно из-за этого очень трудно быстро выделить среди них козу.

Если время вышло, а вы не смогли ее найти, не отчаивайтесь. Попробуйте отвлечься и попробовать еще раз. Ниже мы опубликуем правильный ответ.

Где прячется коза?

Любопытное животное "замаскировалось" прямо в центре стада. Мы обвели его на фото оранжевым кругом.

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Ранее мы предлагали читателям попробовать найти на картинке с большим количеством букв "В" "самозванку". Как оказалось, не все способны заметить лишнюю букву очень быстро.

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