У вас будет всего 10 секунд.

Оптические головоломки и фотоиллюзии - это хороший способ отвлечься от рутины и проверить свою наблюдательность. А новогодние задачки еще и помогут отыскать праздничное настроение.

Сегодня УНИАН предлагает вам решить новогоднюю оптическую иллюзию со снежинками. Если сможете справиться с ней за 10 секунд, то вы - настоящий профи в решении подобных задачек.

Перед вами картинка, на которой изображены 14 крупных снежинок. На первый взгляд, они все разной формы и вида. Однако, если присмотреться, то вы можете найти две одинаковые. На поиск есть всего 10 секунд. Найчинайте прямо сейчас, если готовы!

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Сложность этой фотоиллюзии заключается в том, что схожесть снежинок рассеивает внимание. Это мешает быстро определить "близнецов".

Ниже вы сможете проверить свой ответ на эту оптическую головоломку.

Решение задачки:

Одинаковые снежинки "спрятались" в верхнем левом углу и в нижней части картинки.

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Ранее мы предлагали читателям найти на красочном фото с пальмами нескольких попугаев. Самые наблюдательные заметят их меньше чем за 10 секунд.

Также попробуйте найти котика на фотографии с любопытными овцами. Это задание под силу далеко не каждому.

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