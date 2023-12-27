Проверьте свою внимательность прямо сейчас.

Головоломки и оптические иллюзии помогают быстро проверить свою внимательность к деталям. Сегодня УНИАН предлагает вам попробовать решить интересную задачку.

На изображении ниже вы можете увидеть много букв "B", которые повторяются в 12 столбцах. Вам необходимо установить таймер на 9 секунд и попытаться отыскать "букву-самозванку".

На первый взгляд это может показаться простой задачкой, однако буква "Б" хорошо сливается с другими, что мешает сразу выделить ее на фото.

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Если вы имеете опыт в решении таких оптических иллюзий, то она не будет для вас очень сложной. Ниже мы покажем на фото, где же именно "спряталась" буква.

Правильный ответ:

Лишняя буква все это время была в третьем столбике с конца. Мы обвели ее на картинке.

Другие интересные головоломки и иллюзии для сообразительных:

Ранее УНИАН предлагал читателям испытать себя в решении оптической иллюзии с лесными животными. Попробуйте отыскать маленькую белку среди деревьев всего за 10 секунд.

Более сложная иллюзия нуждается в внимательности: вам необходимо будет найти в пруду с уткой и рыбками небольшую лягушку. На поиск будет всего 5 секунд.

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