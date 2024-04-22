Оптические иллюзии захватывают как взрослых, так и детей, ведь всегда интересно проверить свою внимательность к деталям и способность быстро замечать лишнее.
Мы подготовили для вас интересную головоломку, которая позволит весело провести несколько минут и потренировать мозг. Правила просты: попробуйте за 8 секунд найти лишнее число на рисунке, где "царят" числа 687.
Подвох заключается в том, что отличие почти незаметно, а времени - мало.
Задача может оказаться слишком сложной, ведь от такого количества одинаковых чисел можно растеряться. Особенно, если спешить.
Если время уже вышло, то вы можете более внимательно присмотреться к каждой части изображения. Мы уверены, что вы сможете отыскать лишнее.
Разгадка иллюзии:
Одно из чисел в третьем столбике изменено - там вместо "687" можно заметить "681".
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