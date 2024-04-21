В первую очередь надо вспомнить, чем курица отличается от петуха.

Непростые загадки для детей и взрослых на логику с визуальной составляющей можно назвать своеобразным тестом на уровень IQ - у людей, которые имеют достаточно высокий коэффициент интеллекта, не должны возникнуть проблемы с выполнением таких задач.

Есть такое задание - нужно среди большого количества петухов найти курицу. На картинке курица только одна, и разыскать ее необходимо за 7 секунд. Без логики и воображения этот визуальный тест не выполнить, поскольку нужно знать, чем курица отличается от петуха, и представить эту домашнюю птицу.

После того, как вы пройдете эти два этапа, у вас не должно возникнуть проблем с поиском курицы.

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Правильный ответ на загадку таков - курица была почти в центре изображения. Она сильно отличается от петухов - имеет меньший гребень.

Такая визуальная загадка уже опубликована - что следует сделать

Надо найти одну цифру среди большого количества букв. На выполнение задания стоит потратить 7 секунд. В загадке есть подвох - одна из букв похожа на число. Стоит быть максимально внимательными, поскольку цифра на этом изображении-загадке на самом деле есть только одна.

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