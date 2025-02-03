Вы готовы проверить свои силы в новой головоломке от УНИАН?

Как известно, головоломки являются очень популярным видом заданий для проверки критического мышления человека. К тому же, они тестируют уровень вашего интеллекта и умение решать проблемы.

Регулярное решение таких задач развивает интеллект, усиливает внимание и концентрацию. УНИАН подготовил для своих читателей новую головоломку, которая проверит ваши способности.

Ниже вы увидите изображение, на котором размещены 20 рисунков женщины. На одном из них кое-что отличается, и ваша задача – установить, о чем именно идет речь.

Видео дня

Но все не так просто. Найти ответ нужно всего за 9 секунд. Вы готовы проверить свои силы в новой головоломке от УНИАН?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение.

Время истекло. Вам удалось найти особенную девушку? Если вы справились с этим заданием за отведенное время, вы обладаете незаурядной внимательностью к деталям.

Если же вы не справились за 9 секунд, мы подскажем вам правильный ответ. Обратите внимание на третий рисунок во втором ряду. На нем у девушки голубые глаза.

Другие задания от УНИАН

Если вам нравится находить объекты на рисунках, предлагаем вам проверить свои силы в оптической иллюзии, где нужно отыскать чудака среди енотов. Справиться с этой задачей необходимо всего за 7 секунд.

Или же можете попробовать найти парикмахера среди трех людей, которые собрались перед магазинчиком. Задачу усложняет не только ограничение по времени, но и то, что люди стоят к вам спиной.

Вас также могут заинтересовать новости: