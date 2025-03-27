Заметить пушистика смогут только самые внимательные.

Головоломки – это не только о развлечениях. Регулярное решение подобных задач тренирует вашу память и внимательность к деталям.

К тому же, разнообразные головоломки и оптические иллюзии способствуют улучшению различных когнитивных навыков, а также часто используются для проверки уровня интеллекта. УНИАН подготовил для своих читателей новое увлекательное задание.

Ниже вы увидите изображение с несколькими собачками. Среди них где-то спрятался хитрый котик, и вам нужно его отыскать. Заметить пушистика смогут лишь самые внимательные читатели.

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На ответ у вас будет всего 6 секунд, поэтому советуем не медлить. Внимательно рассмотрите изображение.

Время пошло!

Ваши 6 секунд на поиск кота истекли. Вам удалось найти, где именно он спрятался? Если вы справились за такой маленький промежуток времени, вы действительно очень внимательный человек.

Показываем, где спрятался кот:

Больше интересностей от УНИАН

Для любителей головоломок с животными, предлагаем быстрый тест для проверки уровня интеллекта. Вам нужно рассмотреть изображение из ветеринарной клиники и установить владельца кота.

Если же вам больше по душе задачки на логику, почему бы не попробовать выяснить, какой резервуар заполнится водой первым. У вас будет всего 6 секунд на ответ.

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