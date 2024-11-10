Все наиболее распространенные виды орхидей хорошо подходят для наших домов с центральным отоплением.

Любители орхидей, которые хотят получить максимальную пользу от своих растений, должны знать, где их лучше размещать в своем доме.

"Мы все их любим. Они надежны, их цветение длится длительный период времени, они красивые и имеют разные цвета", - отметил Фрэнк Феррагин, которого цитирует GBNEWS.

Royal Horticultural Society, которая является одной из ведущих садоводческих организаций в мире, отмечает, что все наиболее распространенные виды орхидей хорошо подходят для наших домов с центральным отоплением и позволяют создать экзотические экспозиции цветения. Эти растения прекрасно подходят для начинающих и регулярно цветут даже с минимальным уходом. Однако местоположение все же имеет для них значение.

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Чаще всего их ставят на окно, однако если оно имеет яркий естественный свет, то это может навредить орхидеям.

"Главное, чтобы там не было сквозняков или низких температур. Также стоит держать их подальше от вентиляционных отверстий или каминов - всего, что может изменить температуру", - советует Фрэнк.

RHS также поделилась важной информацией для любителей орхидей. В частности, прекрасно подойдет северный или восточный подоконник.

"Они любят регулярный полив и увлажнение, желательно дождевой или кипяченой водой, а не водопроводной. Многие из них нужно выращивать в компосте для орхидей на основе коры, а не в традиционном компосте для комнатных растений. Большинство комнатных орхидей не любят прямого солнца или слишком мало света, обычно предпочитая золотую середину между ними. Тропические орхидеи плохо чувствуют себя в очень сухом воздухе, поэтому регулярно увлажняйте листья. Водопроводная вода может быть вредной, поэтому используйте кипяченую или дождевую воду, если это возможно, и никогда не оставляйте их стоять в воде, поскольку это может привести к загниванию корней. Холодные сквозняки могут привести к опадению цветочных почек", - добавляют эксперты.

Другие советы относительно цветов

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