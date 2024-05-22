Этот овощ является недооцененным среди людей.

Крестоцветные овощи, которые имеют мягкий вкус и неприятный запах во время приготовления, имеют тенденцию получать плохую репутацию. Однако капуста заслуживает вашего внимания, ведь она имеет много необходимых питательных веществ. Издание Real Simple рассказало о преимуществах капусты для здоровья.

Тормозит окислительный стресс

Если есть капусту, то вы сможете получить много антиоксидантов, то есть соединений, которые защищают клетки от окислительного стресса.

"Окислительный стресс вызван высоким уровнем свободных радикалов, которые повреждают клетки и изменяют ДНК", - объяснила доктор философии, доктор медицинских наук, член-корреспондент CNSC, зарегистрированный диетолог из Нью-Йорка Лора Иу.

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Специалисты говорят, что это нормально, когда организм производит определенное количество свободных радикалов во время, например, метаболизма, однако их высокий уровень увеличивает риск хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца. Это может случиться, к примеру, из-за психического стресса, физического перенапряжения, сигаретного дыма или загрязнения воздуха.

Чтобы этого избежать, на помощь приходит капуста, ведь крестоцветные овощи имеют много антиоксидантов, в частности полифенолы и глюкозинолаты.

Капуста уменьшает воспаление

Из-за того, что антиоксиданты в капусте борются с окислительным стрессом, они также могут уменьшить воспаление. Это объясняется тем, что окислительный стресс и воспаление связаны между собой, то есть подпитывают друг друга.

"Это очень важно, поскольку воспаление, как и оксидативный стресс, вызывает боль, отеки и множество хронических заболеваний, таких как артрит и когнитивные расстройства. Более того, сульфорафан - соединение, содержащееся в капусте - уменьшает воспаление, влияя на провоспалительные пути в организме. Исследования также показали, что сульфорафан может регулировать противовоспалительные гены и снижать уровень провоспалительных белков", - добавляют эксперты.

Содержит питательные вещества, повышающие иммунитет

Если вы хотите повысить свой иммунитет естественным способом, то добавьте больше капусты в свою тарелку, ведь она богата витамином C, который "поддерживает защитные механизмы организма, стимулируя выработку белых кровяных телец, которые имеют решающее значение для борьбы с инфекциями", отмечает Иу.

"Он также действует как антиоксидант, борясь со свободными радикалами, которые могут ослабить иммунную систему", - заметила она.

Сохраняет здоровье ваших глаз

По словам доктора медицинских наук, зарегистрированного диетолога и ведущей подкаста о женском здоровье Flourish Heights Валери Агьеман, капуста прекрасно подходит для ваших глаз, ведь содержит источник лютеина и зеаксантина. Эти соединения защищают глаза от ультрафиолетового излучения.

"Это очень важно, поскольку УФ-свет может вызвать окислительный стресс в сетчатке (то есть слое клеток, который поглощает свет и помогает нам видеть), увеличивая риск возрастной дегенерации желтого пятна и проблем со зрением", - предупредили в публикации.

Содержит клетчатку для здорового кишечника

Капуста является хорошим источником клетчатки, которая важна для пищеварения. Иу говорит, что растворимая клетчатка (которая растворяется в воде) действует как пребиотик, то есть "кормит" хорошие бактерии в кишечнике. Однако нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула, способствуя регулярному опорожнению кишечника и уменьшению запоров.

Капуста укрепляет кости

Доктор Агьеман говорит, что крестоцветные имеют витамин K, который помогает организму усваивать кальций - основной минерал, который нужен для построения крепких костей. Также он необходим для образования "костных белков, которые поддерживают прочность костей и снижают риск переломов".

Какие еще овощи полезны для здоровья

Ранее диетологи назвали 4 главных преимущества спаржи для здоровья. Известно, что такой овощ наполнен питательными веществами, которые обеспечивают источник клетчатки, витамина C и фолатов. Кроме того, спаржа является прекрасным источником витамина K, который необходим для свертывания крови и здоровья костей.

Также было названо 12 овощей с самым низким содержанием сахара. Среди них есть шпинат, сельдерей, брокколи, цветная капуста и другие.

"Овощи содержат клетчатку, которая помогает снизить влияние на уровень сахара в крови, и они богаты полезными витаминами, минералами и фитонутриентами", - отметила врач-диетолог Бьянка Тамбурелло.

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