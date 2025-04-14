Такая фраза часто вводит в ступор, ведь непонятно, какое время должны показывать часы.

Некоторые люди, когда договариваются о встрече, звонке или любом другом действии, требующем корректировки по времени, говорят "после обеда". И эта размытая фраза вводит в состояние интеллектуального паралича. Сразу не ясно, после обеда - это когда? А что делать, если вы не привыкли обедать? А во сколько обедает тот человек? Предлагаем разобраться и больше не путаться.

Какое время означает "после обеда"

Невозможно точно определить, когда заканчивается время обеда у вашего собеседника. Единственный вариант - прямо спросить об этом, но далеко не факт, что он будет принимать пищу в этот период. Устойчивая фраза, скорее, привычка, чем реальный намек на трапезу.

Как правило, временем "после обеда" считается тот момент, когда стрелки часов преодолели отметку 12, то есть, в полдень или позже. При этом интересно, что фраза имеет, скорее, культурно-бытовой подтекст, чем временной.

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Дело в том, что раньше на Руси распорядок дня у людей был расписан буквально по часам, особенно если речь шла о крестьянах. Просыпались они рано - с рассветом, завтракали и шли работать. Затем наступал обед в промежутке с 12 до 14 дня. Это был самый главный и сытный прием пищи, после которого следовало отдохнуть. Даже сейчас есть поговорка, что обед - это событие. Окончив трапезу, крестьяне снова шли работать, а ужин был легким и в позднее время. Так что, справедливо полагать, что "после обеда" - это или после 12:00 или после 14:00, то есть, во второй половине дня.

В нашей стране такая фраза хоть и может вводить в заблуждение, но все равно остается понятной, даже если вы точно не знаете, во сколько человек привык есть днем. Если же вам нужны точные сроки, то лучше посмотреть на график работы учреждения, с которым вы связываетесь, или же задать прямой вопрос собеседнику о временных рамках.

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