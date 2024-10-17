В списке есть обувь и документы.

Эксперты по организации назвали список вещей, которые никогда не следует хранить под кроватью, пишет marthastewart.com.

"Как бы ни было заманчиво использовать это пространство для хранения всех ваших вещей, некоторые вещи лучше хранить в другом месте, где их не забудут и не будут игнорировать", - говорится в публикации.

Вещи, которые нельзя хранить под кроватью

Генеральный директор Ready, Set, FRESH Тина Пристли, а также профессиональные организаторы Сарит Вайс и Мелани Саммерс озвучили следующий список вещей:

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Обувь. По словам Пристли, спрятанная под кроватью обувь может собирать пыль и мусор. Вайс порекомендовала хранить обувь в шкафу или на полке возле входа.

Документы. Эксперты предупредили, что хранящиеся под кроватью документы с большей вероятностью могут повредиться. Вайс посоветовала тщательно перебрать свои бумаги, оставить только необходимые документы и хранить их в надежном ящике.

Неиспользуемая электроника. По рекомендации Саммерс, старые гаджеты лучше всего хранить в специальном ящике для техники, оставив пространство под кроватью чистым и свободным.

Сезонные вещи. Саммерс отметила, что хранение сезонных вещей под кроватью может привести к накоплению пыли. По ее словам, лучше всего из в ящиках на уровне глаз в подвале, кладовке, гараже или в другом легкодоступном месте.

Часто надеваемая одежда и аксессуары. Акие вещи должны быть в легкой доступности. По словам Вайс, сезонную одежду лучше хранить в шкафу. Заколки для волос, украшения, сумочки тоже не следует оставлять под кроватью. Чтобы они были готовы к использованию в любой момент, для них также необходимо выделить место в шкафах, на полках или в ящиках, добавила эксперт.

Личные памятные вещи. Чтобы обеспечить сохранность важных памятных вещей, их стоит поместить в коробки и выделить им отдельную полку в шкафу.

Изделия из кожи. Под кроватью часть скапливается пыль и бактерии, которые могут повредить изделия из кожи. По словам Пристли, при хранении в неправильном месте кожа может покрыться плесенью или со временем потрескаться. Лучшим местом хранения для кожаных изделий может быть шкаф или кладовка.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что никогда нельзя чистить с помощью уксуса.

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