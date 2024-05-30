Опасным ингредиентом в сыром тесте являются не только яйца.

Всы мы не раз пробовали сырое тесто для выпечки прямо из миски. Но вы наверняка слышали о том, что сырое тесто опасно. Одной из причин этого считаются сырые яйца, которые могут содержать сальмонеллу. Однако эти бактерии легко уничтожить, просто нагрев пищу до 70°С. При этом, как пишет Eatingwell, в сыром тесте есть еще один продукт, который может представлять такую же опасность, и это – мука.

Сырая мука небезопасна для употребления – и вот почему

Пскольку мука предназначена для приготовления пищи, производители предполагают, что вы нагреете ее до температуры, которая убивает большинство бактерий. Из-за этого предположения муку обычно не обрабатывают, чтобы уничтожить бактерии, что ставит ее в ту же категорию, что и сырое мясо или сырые яйца.

Согласно исследованиям, мука, как и сырые яйца, может быть источником сальмонеллы, а также кишечной палочки.

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"Муку делают из пшеницы, которая выращивается на полях, расположенных в непосредственной близости от мест, где можно найти отходы животных. Поскольку муку нельзя промыть, чтобы очистить от вредных бактерий, как это делают овощи, важно нагреть ее до температуры, при которой любые патогенные микроорганизмы будут уничтожены", - говорится в статье.

При этом, предостерегают эксперты, бактериальные пищевые заболевания коварны. Симптомы могут проявиться как через несколько часов после употребления зараженной пищи, так и спустя несколько недель.

Сырая мука встречается повсюду, даже если вы не готовите выпечку с нуля. Смеси для выпечки пирожных, тортов и блинов - все это источники сырой муки, и их нельзя есть сырыми. Лучше всего не облизывать ложку, как бы соблазнительно это ни было, и наслаждаться выпечкой в полностью готовом виде. Каким бы аппетитным ни казалось пирожное с липким центром, всегда лучше готовить его тщательно, чтобы обеспечить безопасную температуру 70°. То же самое можно сказать и о блинах средней прожарки или другой выпечке, например, маффинах.

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