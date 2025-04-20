Для регулировки давления нужно поддерживать в организме оптимальный баланс натрия и калия.

Высокое артериальное давление остается основной причиной проблем с сердцем, и многие люди ищут практические способы держать его под контролем. Как пишет Earth.com, эксперты часто предупреждают о необходимости ограничить потребление натрия для контроля давления. Однако недавнее исследование подчеркивает, что крайне важным в этом процессе также является еще один элемент – калий. Он взаимодействует с натрием, регулируя объем жидкости и поддерживая нормальную работу нервов.

Как говорит автор исследования Мелисса Штадт, население прошлых поколений потребляло большое количество фруктов и овощей. Эти продукты естественным образом обеспечивали больше калия по сравнению с натрием. Однако современные модели питания отдают предпочтение соленым продуктам и сладким закускам.

"Наши исследования показывают, что добавление большего количества продуктов, богатых калием, в ваш рацион, таких как бананы или брокколи, может оказать большее положительное влияние на ваше артериальное давление, чем просто сокращение натрия", — говорит Анита Лейтон из Университета Ватерлоо.

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Отмечается, что самым доступным источником калия являются бананы. Бобовые, листовая зелень, авокадо и некоторые виды рыбы также обеспечивают полезный подъем уровня калия. Также полезным источником калия является броколи.

Калий также связан с меньшим количеством проблем с сердцем. Научные обзоры показывают, что сбалансированный рацион питания с достаточным количеством калия связан с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы. Одно крупное исследование показало, что переход к более высокому потреблению калия снизил вероятность инсультов и сердечных приступов у многих участников.

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