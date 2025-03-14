Пользу такой крупы подтверждают ряд исследований.

Ячмень имеет много преимуществ для здоровья. В частности этот продукт может помочь снизить уровень холестерина, кровяного давления и глюкозы, а также улучшить пищеварение, контроль веса и защиту организма от некоторых заболеваний. Поэтому издание verywell health назвало главные плюсы употребления ячменя, благодаря которым его можно добавить в ваш рацион.

Снижает уровень холестерина

Ячмень содержит тип растворимой клетчатки под названием бета-глюкан, что затрудняет попадание холестерина в кровь. В частности, одно исследование показало, что бета-глюкан снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который еще называют "плохим" холестерином.

Снижает кровяное давление

Исследования свидетельствуют о том, что бета-глюкан снижает систолическое и диастолическое кровяное давление.

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"Систолическое артериальное давление - это давление, которому подвергаются артерии во время работы сердца, и является верхней или первой цифрой в показателях артериального давления; диастолическое артериальное давление - это давление в артериях во время покоя сердца, и является нижней или второй цифрой в показателях артериального давления", - объяснили в материале.

Улучшает пищеварение

Благодаря высокому содержанию клетчатки ячмень является полезным для здоровья пищеварения. В частности пищевые волокна улучшают пищеварение и поддерживают здоровый микробиом кишечника, уменьшают риск воспалительных заболеваний кишечника, а также предотвращают запоры.

Снижает уровень глюкозы в крови

Бета-глюкан, который есть в ячмене, считается одним из самых эффективных продуктов для снижения уровня глюкозы после еды. В одном исследовании люди, которые ели смесь белого риса и ячменя, имели значительно более низкий уровень глюкозы по сравнению с теми, кто ел только рис.

Улучшает иммунную функцию

Также цельнозерновой ячмень содержит фитохимические вещества, а именно фенольные кислоты, флавоноиды и фитостеролы, которые помогают защитить организм от вирусов и бактерий. Кроме того, эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и снижают уровень холестерина.

Помогает контролировать вес

Отмечается, что растворимая клетчатка ячменя усиливает чувство сытости, благодаря чему это может уменьшить признаки голода и переедания, которые могут привести к увеличению веса.

Снижает риск заболевания желчного пузыря

Исследования показывают, что потребление клетчатки напрямую связано с риском заболевания желчного пузыря. Желчный пузырь людей, которые едят больше продуктов, богатых клетчаткой, меньше подвержен образованию камней и заболеваний.

Другие полезные продукты для здоровья

Ранее издание NYT объяснило, почему полезно есть яйца. По словам экспертов, этот продукт стоит есть, ведь он имеет много полезного холестерина, является источником белка, а также богат холином.

Также была названа одна популярная специя, которая снижает уровень сахара в крови. Речь идет о корице, которая может "значительно" снизить уровень сахара в крови натощак.

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