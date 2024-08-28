По словам доктора, куркума поддерживает уровень сахара в крови и снижает риск ожирения.

Диетологи Бхарати Кумар и Ридхима Гупта рассказали, что может произойти, если есть куркуму 14 дней подряд, пишет Indianexpress.com.

Эксперты утверждают, что противовоспалительные свойства куркумы "творят чудеса", если у вас есть аутоиммунные заболевания, такие как артрит, тендинит и бурсит. Также считается, что эта специя улучшает функцию почек и уменьшает отеки ног

"Куркума помогает снизить уровень триглицеридов и холестерина. Она обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, которые способствуют заживлению ран и контролю инфекций. Эти свойства также полезны для лечения ревматоидного артрита", - подтвердила Кумар. Видео дня

По ее словам, куркума, снимает раздражение желудка, поддерживает уровень сахара в крови и снижает риск ожирения.

Диетолог Гупта добавила, что куркума обладает противораковыми, противодиабетическими, противоаллергическими, противодерматофитными, нейропротекторными свойствами. Однако она добавила, что эти свойства сопровождаются плохим фармакокинетическим профилем, что ставит под угрозу ее терапевтический потенциал.

Доктора предупредили, что чрезмерное употребление куркумы может вызвать аллергические реакции и проблемы с пищеварением, такие как диарея, а также может привести к образованию камней в почках.

"Идеальное количество куркумы для регулярного употребления в пищу составляет около 200 мг, как рекомендует ВОЗ", - отметила Кумар.

Напомним, ранее УНИАН писал, чем опасна куркума - 5 неприятных побочных эффектов.

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