Указывается, что кофе влияет на кислотность желудка, и некоторые люди могут столкнуться с проблемами.

Специалисты объяснили, вредно ли для здоровья кишечника пить кофе натощак.

Как пишет HuffPost, хорошей новостью является то, что пить кофе натощак по своей сути не вредно, и ваш желудок обычно может адаптироваться, чтобы защитить себя. Но употребление кофе на голодный желудок действительно может вызвать некоторый дискомфорт, предупредили эксперты.

"Употребление кофе приносит много пользы для желудочно-кишечного тракта. Напиток подвергается критике из-за содержащегося в нем кофеина, но в медицинских целях его использовали на протяжении веков", - отметила гастроэнтеролог Сунана Сохи. Видео дня

Вместе с тем, по ее словам, кофе влияет на кислотность желудка, и некоторые люди могут столкнуться с проблемами, которые можно легко решить, избегая кофеина или выпивая кофе с едой.

Гастроэнтеролог Суприя Рао согласилась с этими выводами: употребление кофе натощак увеличивает выработку желудочной кислоты.

"Более высокий уровень жидкости не вызывает никаких проблем у многих людей, но может привести к дискомфорту у некоторых других. Если вы принадлежите к последней группе, но не можете расстаться с напитком и с кофеином, попробуйте насладиться им вместе с какой-нибудь едой", - говорится в публикации.

Напомним, ранее диетолог озвучила 7 побочных эффектов от кофе с утра.

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