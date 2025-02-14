Хотя ирисы обычно высаживают осенью, некоторые корневища этих выносливых и не требующих особого ухода многолетних растений лучше всего растут, если их высаживать весной. Эксперты поделились своими профессиональными советами по посадке, выращиванию и уходу за ирисами, высаженными весной, пишет marthastewart.com.
"Благодаря своим элегантным листьям в форме меча и уникальным цветкам ирисы могут стать ярким визуальным элементом любого сада. Их способность адаптироваться к различным климатам и условиям выращивания делает их предпочтительным выбором среди начинающих и опытных садоводов", - говорится в публикации.
Когда сажать луковицы ирисов
Ирисы можно высаживать в течение всего вегетационного периода, включая весну, отметил координатор по цветочным луковицам и многолетникам в Fedco Seeds Джош Салливан.
Тем не менее, по словам экспертов, для посадки весной больше подходят не луковицы растения, а корневища. Лучше подождать до осени, чтобы посадить луковицы ирисов.
"Посадка весной обеспечивает корневищам длительный вегетационный период для укоренения", - объяснил Салливан.
Кроме того, частые весенние дожди и теплая почва гарантируют, что недавно посаженные ирисы получат достаточно воды и необходимую температуру для роста.
Что делать с ирисами весной
Сажать ирисы весной легко. Однако для достижения наилучшего результата садовод Лиз Шмидт порекомендовала сажать их в месте с хорошо дренируемой почвой, которое получает не менее шести-восьми часов полного солнца.
Вот, что советуют эксперты:
- Выберите место с хорошо дренируемой почвой и полным солнцем.
- Используя садовые вилы или культиватор, разрыхлите почву.
- Выкопайте отдельные лунки, достаточно большие, чтобы вместить корневище.
- Поместите корневище в лунки и засыпьте их почвой примерно до уровня земли, оставив верхние части корневища открытыми.
- Поливайте каждые несколько дней, пока не появятся новые ростки.
При правильном уходе и правильных условиях ваши ирисы будут процветать, давая обильное цветение и здоровую, синевато-зеленую листву год за годом.
Напомним, ранее УНИАН писал, какие деревья можно сажать осенью, а какие - весной.