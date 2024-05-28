Разбираемся, что делать с ирисами после цветения и нужно ли их обрезать.

Итак, у вас отцвели ирисы - что делать с ними дальше? Обрезать или не трогать? И, если обрезать, не погибнут ли они? Рассказываем, когда обрезать ирисы - после цветения или позже, и как правильно это делать.

Когда нужно обрезать ирисы

Начнем с главного: ирисы нужно обрезать. Делать это желательно после цветения и не для красоты клумбы - в сухих цветках и увядших цветоносах часто прячутся вредители и развиваются болезни, от которых потом страдает и сам цветок, и его соседи.

Как обрезать ирисы после цветения:

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используйте острый инструмент, например, секатор, чтобы срезать цветонос одним движением - так цветок будет меньше травмирован;

срезайте цветоносы, отступив 2-3 см от корня;

сухие и поврежденные листья тоже можно удалить.

Обрезать нужно в сухую погоду - чтобы "ранка" зажила, иначе цветы могут начать подгнивать. Это правило, кстати, касается всех растений.

Если хотите размножить какой-то вид ириса, то тогда не трогайте этот цветонос - оставьте его для завязи семенной коробочки.

Когда и как обрезать ирисы на зиму

Когда можно обрезать ирисы полностью? Садоводы с опытом советуют не трогать здоровые листья на ирисах аж до конца осени - с их помощью растения накапливают питательные вещества. Подсыхающие по краям листики, если они вас смущают, можно красиво обрезать полукругом. Окончательно обрезать ирисы можно только вместе с первыми заморозками. Срезать листья под корень не нужно - оставьте их высотой 15 см от земли.

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