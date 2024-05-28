Итак, у вас отцвели ирисы - что делать с ними дальше? Обрезать или не трогать? И, если обрезать, не погибнут ли они? Рассказываем, когда обрезать ирисы - после цветения или позже, и как правильно это делать.
Когда нужно обрезать ирисы
Начнем с главного: ирисы нужно обрезать. Делать это желательно после цветения и не для красоты клумбы - в сухих цветках и увядших цветоносах часто прячутся вредители и развиваются болезни, от которых потом страдает и сам цветок, и его соседи.
Как обрезать ирисы после цветения:
- используйте острый инструмент, например, секатор, чтобы срезать цветонос одним движением - так цветок будет меньше травмирован;
- срезайте цветоносы, отступив 2-3 см от корня;
- сухие и поврежденные листья тоже можно удалить.
Обрезать нужно в сухую погоду - чтобы "ранка" зажила, иначе цветы могут начать подгнивать. Это правило, кстати, касается всех растений.
Если хотите размножить какой-то вид ириса, то тогда не трогайте этот цветонос - оставьте его для завязи семенной коробочки.
Когда и как обрезать ирисы на зиму
Когда можно обрезать ирисы полностью? Садоводы с опытом советуют не трогать здоровые листья на ирисах аж до конца осени - с их помощью растения накапливают питательные вещества. Подсыхающие по краям листики, если они вас смущают, можно красиво обрезать полукругом. Окончательно обрезать ирисы можно только вместе с первыми заморозками. Срезать листья под корень не нужно - оставьте их высотой 15 см от земли.
Ранее мы рассказывали, чем опасна ирисовая муха и как от нее избавиться.