Золотое молоко - смесь молока, куркумы и других согревающих специй, о пользе которой давно говорят. Именно куркума является источником полезных свойств золотого молока.
Издание Very Well Healt пишет, что куркумин, входящий в состав куркумы, известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Уменьшает воспаление
Хроническое воспаление связано с рядом заболеваний, как артрит, депрессия и другие.
Предотвращает повреждение клеток
Исследования показывают, что антиоксидантный эффект куркумина может помочь уменьшить окислительный стресс.
Снижает уровень сахара в крови
Недавний систематический обзор показал, что куркума может снижать уровень сахара в крови и обладает антидиабетическими свойствами. Имбирь также эффективен для снижения уровня сахара в крови у людей с диабетом.
Предотвращает сердечные заболевания
Новые исследования показали, что куркумин может помочь предотвратить атеросклероз - болезнь, которая вызывает образование бляшек в артериях и связана со многими видами сердечных заболеваний. Он также может помочь снизить кровяное давление и улучшить физическую активность.
Имбирь в золотом молоке помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина, а также поддерживать уровень сахара в крови. Корица помогает снизить кровяное давление, регулировать уровень сахара в крови, уменьшить воспаление и предотвратить развитие атеросклероза.
Укрепляет кости
Молочные продукты и обогащенное растительное молоко содержат кальций и витамин D, жизненно необходимые для здоровья костей. Эксперты рекомендуют ежедневно употреблять три-четыре порции продуктов, богатых кальцием, таких как молоко, йогурт, обогащенное растительное молоко, сыр и апельсиновый сок с добавлением кальция.
Может снизить риск развития рака
Исследователи изучили влияние куркумина на рак груди, поджелудочной железы, кишечника, легких, щитовидной железы и других видов рака. Есть свидетельства того, что он может помочь уменьшить побочные эффекты при лечении рака.
Помощь в пищеварении
Установлено, что куркумин улучшает симптомы воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), которые вызывают боли в животе, диарею, тошноту и многое другое. Приэтом имбирь в золотом молоке может помочь пищеварению и уменьшить изжогу и тошноту.
Укрепляет иммунную систему
Обзор многочисленных исследований показал, что куркумин обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, что подтверждает традицию использования золотого молока для борьбы с простудой.
Поддерживает работу мозга и улучшает память
В одном из исследований, проведенном среди 40 взрослых старше 18 месяцев, добавка куркумина сравнивалась с плацебо. У группы, принимавшей куркумин, значительно улучшились память и внимание по сравнению с группой, принимавшей плацебо.
Улучшает настроение
Мета-анализ 10 исследований показал, что куркумин эффективно снижает симптомы депрессии и тревоги. Ученые полагают, что куркумин может улучшать настроение благодаря свойству уменьшать воспаления.
Для чего пить куркуму с черным перцем
Черный перец - важнейший ингредиент золотого молока, поскольку он увеличивает биодоступность куркумина на 2000%. Жиры в цельном молоке, также могут способствовать усвоению куркумина, поскольку он является жирорастворимым соединением.
Золотое молоко - когда пить
Нет лучшего времени суток, чтобы пить золотое молоко. Некоторые люди предпочитают пить его по утрам в качестве альтернативы кофе без кофеина. Другие предпочитают пить его вечером как часть успокаивающей процедуры перед сном.
Золотое молоко - вред
Побочные эффекты от куркумы возникают нечасто, но, по некоторым данным, они могут быть следующими:
- диарея;
- головная боль;
- тошнота;
- сыпь;
- желтый стул.
Кому нельзя пить молоко с куркумой
Если у вас есть аллергия на его ингредиенты, вам следует воздержаться от употребления золотого молока. Кроме того, иногда в куркуму добавляют пшеничный крахмал или ячмень, чтобы удешевить ее. Поэтому людям с целиакией следует искать сертифицированную куркуму без глютена.
Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили пользу куркумы при восстановлении мышц.