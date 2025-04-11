Золотое молоко стало популярным в последние годы как альтернатива другим горячим напиткам.

Золотое молоко - смесь молока, куркумы и других согревающих специй, о пользе которой давно говорят. Именно куркума является источником полезных свойств золотого молока.

Издание Very Well Healt пишет, что куркумин, входящий в состав куркумы, известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Уменьшает воспаление

Хроническое воспаление связано с рядом заболеваний, как артрит, депрессия и другие.

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Предотвращает повреждение клеток

Исследования показывают, что антиоксидантный эффект куркумина может помочь уменьшить окислительный стресс.

Снижает уровень сахара в крови

Недавний систематический обзор показал, что куркума может снижать уровень сахара в крови и обладает антидиабетическими свойствами. Имбирь также эффективен для снижения уровня сахара в крови у людей с диабетом.

Предотвращает сердечные заболевания

Новые исследования показали, что куркумин может помочь предотвратить атеросклероз - болезнь, которая вызывает образование бляшек в артериях и связана со многими видами сердечных заболеваний. Он также может помочь снизить кровяное давление и улучшить физическую активность.

Имбирь в золотом молоке помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина, а также поддерживать уровень сахара в крови. Корица помогает снизить кровяное давление, регулировать уровень сахара в крови, уменьшить воспаление и предотвратить развитие атеросклероза.

Укрепляет кости

Молочные продукты и обогащенное растительное молоко содержат кальций и витамин D, жизненно необходимые для здоровья костей. Эксперты рекомендуют ежедневно употреблять три-четыре порции продуктов, богатых кальцием, таких как молоко, йогурт, обогащенное растительное молоко, сыр и апельсиновый сок с добавлением кальция.

Может снизить риск развития рака

Исследователи изучили влияние куркумина на рак груди, поджелудочной железы, кишечника, легких, щитовидной железы и других видов рака. Есть свидетельства того, что он может помочь уменьшить побочные эффекты при лечении рака.

Помощь в пищеварении

Установлено, что куркумин улучшает симптомы воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), которые вызывают боли в животе, диарею, тошноту и многое другое. Приэтом имбирь в золотом молоке может помочь пищеварению и уменьшить изжогу и тошноту.

Укрепляет иммунную систему

Обзор многочисленных исследований показал, что куркумин обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, что подтверждает традицию использования золотого молока для борьбы с простудой.

Поддерживает работу мозга и улучшает память

В одном из исследований, проведенном среди 40 взрослых старше 18 месяцев, добавка куркумина сравнивалась с плацебо. У группы, принимавшей куркумин, значительно улучшились память и внимание по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Улучшает настроение

Мета-анализ 10 исследований показал, что куркумин эффективно снижает симптомы депрессии и тревоги. Ученые полагают, что куркумин может улучшать настроение благодаря свойству уменьшать воспаления.

Для чего пить куркуму с черным перцем

Черный перец - важнейший ингредиент золотого молока, поскольку он увеличивает биодоступность куркумина на 2000%. Жиры в цельном молоке, также могут способствовать усвоению куркумина, поскольку он является жирорастворимым соединением.

Золотое молоко - когда пить

Нет лучшего времени суток, чтобы пить золотое молоко. Некоторые люди предпочитают пить его по утрам в качестве альтернативы кофе без кофеина. Другие предпочитают пить его вечером как часть успокаивающей процедуры перед сном.

Золотое молоко - вред

Побочные эффекты от куркумы возникают нечасто, но, по некоторым данным, они могут быть следующими:

диарея;

головная боль;

тошнота;

сыпь;

желтый стул.

Кому нельзя пить молоко с куркумой

Если у вас есть аллергия на его ингредиенты, вам следует воздержаться от употребления золотого молока. Кроме того, иногда в куркуму добавляют пшеничный крахмал или ячмень, чтобы удешевить ее. Поэтому людям с целиакией следует искать сертифицированную куркуму без глютена.

Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили пользу куркумы при восстановлении мышц.

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