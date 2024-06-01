Употребление помидоров может повысить риск развития язвы желудка.

Употребление помидоров может быть вредным. Об этом говорится в исследовании Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек США, результаты которого публикует HealthDigest.

Диетологи указывают, что до 6% американцев страдают язвой желудка или пептической язвой. При этом у некоторых людей язва желудка может сопровождаться неудобными желудочно-кишечными симптомами, а некоторые продукты могут лишь усугубить ситуацию - в частности, помидоры.

"Накопление кислоты в желудочно-кишечном тракте способствует развитию пептических язв. Пища с высокой концентрацией кислоты еще больше добавляет этому накоплению кислоты, и помидоры являются одним из таких продуктов", - отмечают эксперты. Видео дня

Они также предупреждают, что употребление помидоров может повысить риск развития язвы желудка, но они также могут действовать против тех из нас, у кого болезнь уже есть.

"Если помидоры регулярно вызывают у вас проблемы с животом, исключите их из своего рациона. ... Есть продукты, о которых известно, что они полезны людям с язвой желудка. Это включает в себя продукты, содержащие пробиотики, такие как темпе, кимчи или йогурт. ... В отличие от помидоров, красный болгарский перец является еще одним отличным выбором, поскольку он может иметь защитные свойства против язвы желудка", - утверждают ученые.

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Как сообщал УНИАН, эксперты назвали лучшее время для употребления кофе. Некоторые люди могут выпить один утренний напиток и "питаться" им большую часть дня.

Впрочем, по словам экспертов, нужно примерно 20-30 минут, чтобы почувствовать действие кофеина после того, как он попадет в вашу кровь.

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