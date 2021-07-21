Сегодня церковь отмечает явление одного из самых известных образов Богородицы.

Ежегодно дважды в году церковь отмечает праздник, посвященный Казанской иконе Божией Матери. Этот чудотворный образ хорошо известен в народе и пользуется большой любовью христиан. Ей приписывают множество чудес и исцелений. Почитается эта икона 21 июля и 4 ноября.

История явления иконы

Считается, что явление иконы состоялось 21 июля 1579 года. По преданиям, в то время в Казани прошел сильный пожар и уничтожил множество домов. Тогда Богородица трижды являлась 9-летней дочери купца и рассказывала о своей иконе в пепелище сгоревшего дома.

Сначала девочке никто не верил, но после третьего явления её мать согласилась пойти в указанное место. Там нашли красивую икону, которая совсем не пострадала от огня. С тех пор у иконы случалось много чудес. Она исцеляла больных и возвращала зрение слепым.

О чем молятся Казанской иконе Божией Матери

Читайте такжеВыходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцыУ этой иконы просят здоровья, исцеления от тяжелых болезней, благополучия. Ей молятся для избавления от скорби и печали. Казанская икона Богоматери считается покровительницей женщин. У неё просят покровительства семьи, здоровья для детей и мужа, легких родов.

Традиции и запреты в День Казанской Божьей Матери

Традиционно в этот день посещают богослужение и читают молитву Божье Матери. В этот день пропалывают огороды, если нет дождя. Также готовят погреба к хранению овощей. Хорошей приметой считалось отмечать свадьбу в эту дату – тогда брак будет очень крепким.

В День Казанской Богоматери нельзя стирать белую одежду, шить, работать по дому, плакать. Не рекомендуется купаться в водоемах.

Историк и религиовед Игорь Казанский считает, что празднование явления Казанской иконы не должно пересекаться с политическими событиями. Это внутреннее дело церкви и именно церковь принимает решение. Это уже давняя традиция, связанная с иконой Казанской Божьей Матери. И вряд ли церковь будет это рассматривать с точки зрения современных политических событий.

Есть храмы, которые имеют праздник иконы Казанской Божьей матери. Если православная церковь признает святость этой иконы, уважает этот праздник, то внецерковные люди вряд ли могут по этому поводу что-то выражать.

Поздравления с Днем Казанской Божьей Матери

Пускай Казанская икона

Сегодня вас благословит,

Закроет беды на заслоны,

От всех болезней защитит!

Желаю вам в сей день тепла,

В душе спокойствия и мира,

Чтобы счастливой жизнь была

И только радость приносила!

В день иконы Божьей Матери Казанской

От души желаю доброты и силы,

Чтобы счастьем, нежностью и лаской

Тебя Матерь Божья наградила.

Чтоб во всем Она тебя оберегала,

Поддержала в трудные мгновенья,

И всегда надежды придавала,

Милости, удачи и терпенья!

Иконе Божьей Матери Казанской,

Сегодня посвящаем мы мольбы.

От бед, болезней и ненастий,

Ты нас и наших близких защити.

Мы верим в твою силу и заботу,

Молитву нашу в дар себе прими,

Своею нежностью, любовью и заботой,

Всех, всех кто очень просит, одари.

С праздником святым,

От сердца поздравляю,

Счастья вам, здоровья

И любви желаю.

Пусть вас Божья Матерь,

Благословит навечно,

Душа пусть будет чистой

И добрым, нежным сердце.

В праздник Казанской иконы Божией Матери я желаю вам и вашей семье мира, благополучия, здоровья, достатка, добрых помыслов и светлых надежд. Пусть Казанская икона всегда защищает от жизненных бедствий и печали, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.

Пусть Казанская икона Божией Матери принесет в ваш дом мир, лад и достаток! Я желаю вам огромного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого добра, светлых чувств и бесконечной любви! Пускай ваша жизнь всегда наполняется положительными эмоциями и яркими впечатлениями!

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С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

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Автор: Екатерина Пулатова