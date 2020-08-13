Белорусы попросили Илона Маска запустить Лукашенко в космос

Илон Маск в Twitter спросил, чем он может помочь Беларуси - местные жители не растерялись и предложили изобретателю несколько вариантов.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на пост в Twitter о протестах в Беларуси.

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Маск спросил у пользователей, чем он может помочь Беларуси.

"Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" - написал Маск.

В ответ пользователи призвали его распространить информацию о событиях в Беларуси или сделать публичное заявление по этому поводу.

Однако были и оригинальные предложения.

Например, один из пользователей попросил, чтобы Лукашенко запустили в космос.

"Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьезно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру. Мы здесь одни, сражаемся с армией диктатора без какой-либо поддержки со стороны других стран", - написал Артем Бухал.

Также в сети предлагают забрать у Лукашенко "Теслу".

Лукашенко и Маск: при чем тут Tesla

В сентябре прошлого года Лукашенко заявил, что Илон Маск подарил ему автомобиль Tesla. "У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил", - заявил Лукашенко

Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Беларуси

По данным белорусских СМИ, Лукашенко ездил на Tesla еще за несколько лет до описанных событий. Тогда это подавалось так, словно президенту предоставили протестировать электрокар на ограниченное время. Кто предоставил автомобиль - не сообщалось.

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Автор: Екатерина Лиманская