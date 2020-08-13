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Белорусы попросили Илона Маска запустить Лукашенко в космос

17:37, 13 августа 2020
Курьёзы
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Белорусы предложили отправить Лукашенко в космос / Скриншот

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Маск спросил у пользователей, чем он может помочь Беларуси.

"Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" - написал Маск.

В ответ пользователи призвали его распространить информацию о событиях в Беларуси или сделать публичное заявление по этому поводу.

Однако были и оригинальные предложения.

Например, один из пользователей попросил, чтобы Лукашенко запустили в космос.

"Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьезно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру. Мы здесь одни, сражаемся с армией диктатора без какой-либо поддержки со стороны других стран", - написал Артем Бухал.

Скриншот

Также в сети предлагают забрать у Лукашенко "Теслу".

Лукашенко и Маск: при чем тут Tesla

  • В сентябре прошлого года Лукашенко заявил, что Илон Маск  подарил ему автомобиль Tesla. "У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил", - заявил Лукашенко
  • Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Беларуси
  • По данным белорусских СМИ, Лукашенко ездил на Tesla еще за несколько лет до описанных событий. Тогда это подавалось так, словно президенту предоставили протестировать электрокар на ограниченное время. Кто предоставил автомобиль - не сообщалось.

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Автор: Екатерина Лиманская

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