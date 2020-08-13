Белорусы попросили Илона Маска запустить Лукашенко в космос
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на пост в Twitter о протестах в Беларуси.
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Маск спросил у пользователей, чем он может помочь Беларуси.
"Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" - написал Маск.
В ответ пользователи призвали его распространить информацию о событиях в Беларуси или сделать публичное заявление по этому поводу.
Однако были и оригинальные предложения.
Например, один из пользователей попросил, чтобы Лукашенко запустили в космос.
"Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьезно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру. Мы здесь одни, сражаемся с армией диктатора без какой-либо поддержки со стороны других стран", - написал Артем Бухал.
Также в сети предлагают забрать у Лукашенко "Теслу".
Лукашенко и Маск: при чем тут Tesla
- В сентябре прошлого года Лукашенко заявил, что Илон Маск подарил ему автомобиль Tesla. "У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил", - заявил Лукашенко
- Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Беларуси
- По данным белорусских СМИ, Лукашенко ездил на Tesla еще за несколько лет до описанных событий. Тогда это подавалось так, словно президенту предоставили протестировать электрокар на ограниченное время. Кто предоставил автомобиль - не сообщалось.
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