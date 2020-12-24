Самолет поднимался в воздух уже с открытой дверью.

Пассажир нью-йоркского рейса, направлявшийся в Атланту, решил в конце посадки покинуть борт лайнера, так как "почувствовал, что может потерять контроль".

Об этом сообщает CNN.

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Зайдя в салон самолета, 31-летний Антонио Мердок со своей девушкой и собакой несколько раз просили других пассажиров поменяться местами, хотя из-за пандемии самолет был лишь наполовину заполненным.

Но вдруг мужчина вспыхнул и пошел к аварийному выходу. По словам стюардессы, он ответил спутнице: "Мне надо выйти из самолета, я не хочу здесь сидеть. Я собираюсь открыть дверь".

Затем пассажир оттолкнул бортпроводника и открыл аварийный выход, в результате чего прикрепленный к двери затвор развернулся и надулся. Мужчина покинул салон, прихватив пса и спустившись по горке.

Самолет поднимался в воздух уже с открытой дверью. Авиатранспорт экстренно посадили, а пассажиров переместили на альтернативные рейсы.

Дело о создании угрозы окружающим парочкой сейчас находится на слушании в суде Нью-Йорка; собаку временно отдали в приют.

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Автор: УНИАН