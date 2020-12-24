Пассажир нью-йоркского рейса, направлявшийся в Атланту, решил в конце посадки покинуть борт лайнера, так как "почувствовал, что может потерять контроль".
Об этом сообщает CNN.
Читайте такжеВ киевской больнице новогоднюю елку нарядили в "коронавирусный" костюм (фото)
Зайдя в салон самолета, 31-летний Антонио Мердок со своей девушкой и собакой несколько раз просили других пассажиров поменяться местами, хотя из-за пандемии самолет был лишь наполовину заполненным.
Но вдруг мужчина вспыхнул и пошел к аварийному выходу. По словам стюардессы, он ответил спутнице: "Мне надо выйти из самолета, я не хочу здесь сидеть. Я собираюсь открыть дверь".
Затем пассажир оттолкнул бортпроводника и открыл аварийный выход, в результате чего прикрепленный к двери затвор развернулся и надулся. Мужчина покинул салон, прихватив пса и спустившись по горке.
Самолет поднимался в воздух уже с открытой дверью. Авиатранспорт экстренно посадили, а пассажиров переместили на альтернативные рейсы.
Дело о создании угрозы окружающим парочкой сейчас находится на слушании в суде Нью-Йорка; собаку временно отдали в приют.
Другие новости
- Под Херсоном во время открытия сгорела главная елка: люди смеялись и фотографировали (видео)
- "Петушок с кличкой "Баттерфляй": на открытии елки в Одессе включили российский "блатняк" (видео)
- Подарок на Рождество: девушка занималась с парнем сексом один день в году и забеременела (фото)
- В Киеве пьяный мопедист устроил на дороге "родео" с мотороллером (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram