Сейчас мужчине 91 год, он живёт в Сан-Карлосе, штат Калифорния.

Американцу Полу Гришэму вернули бумажник, потерянный 53 года назад на научной станции в Антарктиде. Он проработал там чуть больше года военно-морским метеорологом.

Читайте такжеВ Британии очередь пенсионеров за вакциной приняли за нелегальный рейв (фото)Как пишет San Diego Union-Tribune, сейчас мужчине 91 год, он живёт в Сан-Карлосе, штат Калифорния.

Гришэм отправился работать синоптиком на научной станции на острове Росса в октябре 1967 года. Домой он вернулся без бумажника. Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции. Внутри было удостоверения Гришэма, его водительские права, декларация о налогах, рецепт приготовления калуа (кофейный ликёр), квитанция и справочная карточка с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки.

Владельца бумажника нашли сыщики-любители. Гришэм сказал, что даже не помнит, как потерял кошелёк, но благодарен за усилия, которые позволили его вернуть. Он признался, что был потрясён, узнав о находке. Оглядываясь назад на 13 месяцев, которые он провёл в Антарктиде, Гришэм сказал, что это был необычный, запоминающийся и иногда утомительный опыт, который он больше всего запомнил из-за постоянной простуды.

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Автор: УНИАН