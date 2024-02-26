Спиртное нарушает нормальные функции системы желудочно-кишечного тракта.

Специалисты объяснили многим неизвестную особенность того, как на организм человека может буквально сразу же повлиять алкоголь.

Эксперты по желудочно-кишечным заболеваниям подробно рассказали, почему алкоголь может вызвать диарею и другие неприятные побочные эффекты, пишет huffpost.com.

"Алкоголь определенно вызывает испражнения - и это неудивительно. Это нормальная реакция организма на алкоголь", - заявила сертифицированный гастроэнтеролог Сунана Сохи.

Алкоголь - влияние на пищеварение

Как объяснил сертифицированный гастроэнтеролог Джеймс Х. Табибиан, алкоголь является раздражителем системы желудочно-кишечного тракта и может вызвать воспаление слизистой оболочки.

"Это, в свою очередь, нарушает нормальные функции системы желудочно-кишечного тракта, которые регулируют работу кишечника", - сказал он.

В частности, алкоголь увеличивает перистальтику кишечника. По словам специалистов, поскольку ваше тело пытается быстро вывести алкоголь, толстой кишке буквально не хватает времени для выполнения своей работы, добавила гастроэнтеролог Лорен Блайх.

В связи с этим случаи диареи из-за употребления алкоголя нередкие. Кроме того, некоторые люди могут страдать и от запоров после спиртного.

По словам доктора Сохи, алкоголь подавляет секрецию вазопрессина, гормона, который регулирует способность организма удерживать воду: "Именно из-за этого алкоголь заставляет выводить всю воду из организма, из-за чего он обезвоживается, и возникает запор".

Также указывается, что при хроническом употреблении алкоголя возникают дополнительные, часто более серьезные последствия для желудочно-кишечного тракта.

Напомним, ранее были раскрыты чудодейственные свойства популярного напитка.

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