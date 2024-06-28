В списке есть светлое пиво и красное вино.

Хотя алкоголь по своей сути не полезен, диетологи утверждают, что существуют более полезные для здоровья алкогольные напитки. Они низкокалорийные и с низким содержанием сахара, пишет eatthis.com.

Эксперты напоминают, что масштабный метаанализ 2023 года, в котором было рассмотрено более 107 исследований, охватывающих данные за более чем 40 лет, показал, что никакое количество алкоголя не является полностью безопасным. Поэтому они настаивают на умеренности и тщательном отборе.

Итак, если вы все-таки решили употреблять алкоголь, есть более здоровые способы включить его в свой рацион. Например, употребление воды вместе с алкоголем может помочь компенсировать его обезвоживающий эффект. Кроме того, существенное значение имеет выбор напитка.

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Светлое пиво. Не содержит добавленный сахар, в нем всего 6 граммов углеводов. Кроме того, светлое пиво имеет один из самых низких показателей крепости. Утверждается, что одна или две порции легкого пива могут способствовать улучшению здоровья, употребление нескольких порций одновременно - вредно.

Красное вино. Содержит антиоксиданты, которые делают его более полезным для здоровья. Кроме того, красное вино обычно не содержит добавленного сахара и содержит чуть более 100 калорий. Здоровый выбор - один бокал.

Хард-зельцер. Представляет собой комбинацию газированной воды, ароматизаторов и алкоголя. Простой список ингредиентов, а также низкое содержание крепости делают данный напиток одним из лучших выборов.

Ranch Water. Обычно состоит из текилы, сока лайма и газированной воды.

Водка с содовой. Этот простой напиток готовится только из водки и газированной воды. Не содержит углеводов и сахара, и в нем всего около 75 калорий.

Текила со льдом. Сохраняет низкое содержание калорий и углеводов и не содержит добавленного сахара. Кроме того, употребление алкоголя в чистом виде может со временем привести к тому, что вы будете пить напиток медленнее, что убережет вас от злоупотребления.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая идеальная температура для красного вина.

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