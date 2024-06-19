Любое сильное нагревание вредно для вина.

Часто говорят, что красное вино следует подавать комнатной температуры. Однако, как утверждают специалисты, идеальный температурный диапазон для красного вина колеблется в пределах 11-13°C, пишет foodandwine.com.

"Вино не должно иметь вкус теплого чая. Это действительно делает его неприятным и горьким. 10 минут в холодильнике перед подачей на стол просто помогают вину петь в бокале", - отметила член правления Общества преподавателей вина Ванда Манн.

Также отмечается, что понимание идеальной температуры для различных типов красного вина похоже на секретный ключ, позволяющий раскрыть весь их потенциал. Красные вина различаются по танинам и весу, и это во многом определяет идеальную температуру для них.

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"Я думаю, что идея "комнатной температуры" вводит людей в заблуждение, потому что они думают, что в какой бы комнате они ни находились, это приемлемая температура для их вина", - добавила Манн.

По ее словам, эмпирическое правило таково: любое сильное нагревание вредно для вина:

"Если вы храните вино в очень жарких условиях, оно просто быстрее портится. Вино плохо выдерживается при нагревании".

Напомним, ранее эксперт по алкоголю поделилась интересным трюком для вина.

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