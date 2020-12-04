Когда же ее "способности" не помогли, она начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью работника полиции.

Известной блогеру-телеведущей Алене Лоран, называющей себя «ведьмой», сообщили о подозрении за преследование следователя полиции, которому она угрожала «потусторонними силами».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

"В течение двух месяцев женщина преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции и пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась "запугать" работника полиции, чтобы она приняла "положительное" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

Так, во время досудебного расследования, следователь собрала достаточно доказательств и под процессуальным руководством прокуратуры сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Однако, когда об этом узнала жена подозреваемого, она начала угрожать следователю "магическими способностями".

Когда же ее "способности" не помогли, она начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью работника полиции, выражаясь нецензурной лексики, оскорбляя честь и достоинство полицейской и членов ее семьи.

Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры 31-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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Автор: УНИАН