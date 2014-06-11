В Шотландии изготовили сосиски "со вкусом сборных-участниц" ЧМ по футболу

Мясник Джеймс Хэйг изготовил ограниченное количество сосисок с индивидуальном вкусом, соответствующим национальным традициям стран, чьи сборные примут участие в чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Джеймс Хэйг, работающий в шотландском городе Абердин, выпустил в продажу уникальную партию сосисок нескольких сортов. Каждый из них соответствует индивидуальным вкусовым качествами, присущим стране, чья сборная принимает участие в чемпионате мира. Например, в российском варианте сосисок присутствуют вкус свинины и водки, в швейцарском - свинины и сыра, в голландском - свинины, сиропа и вафель. По мере того, как сборная той или иной страны будет покидать чемпионат мира, "ее" сосиски будут исчезать из продажи.

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"В связи с тем, что сборная Шотландии не попала на чемпионат мира в Бразилию, мы придумали идею, призванную поднять шумиху в нашей стране на время турнира. С тех пор как с 9 июня покупатели получили возможность приобрести нашу продукцию, было продано полторы тысячи сосисок", - сказал Хэйг.

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В недавнем прошлом предприимчивый мясник уже изготавливал специальные сосиски. После того, как на прошлогоднем Уимблдоне в одиночном разряде победу одержал британский теннисист Энди Маррэй, Джеймс Хэйг реализовал 1200 упаковок своего фирменного продукта со вкусом шампанского и клубники.