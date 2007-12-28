В Одессе подожгли бывший дом Джорджа Буша

Дом, в котором в юности жил президент США Джордж Буш, был подожжен неизвестными злоумышленниками. Пожар в здании, расположенном в городе Одесса штата Техас и ставшем частью президентского музея, серьезно повредил окна, парадную дверь и чердак, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

Никаких подробностей о самом поджоге, подозреваемых или их мотивах пока не сообщалось. На месте не было обнаружено никаких посланий от злоумышленников, что позволяет думать, что поджог не имеет под собой политической подоплеки.

Дом, в котором Джордж Буш и его родители жили в конце сороковых годов прошлого века, был отреставрирован в 2004 году. Администратор президентского музея Летти Ингланд заявила, что дом-музей будет обязательно восстановлен.