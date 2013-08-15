Финские ученые заявили, что гипноз существует

Ученым удалось заставить испытуемых после нахождения под гипнозом увидеть все показанные им квадратные фигуры красными, хотя в действительности некоторые из них являлись синими. Энцефалограмма мозга показала, что цветовое впечатление образуется так быстро, что за это время человек не успел бы представить что-то другое или придумать ложь, сообщает yle.fi.

Ученые объясняют этот факт тем, что у испытуемых образовался след от гипноза в памяти, который изменил их предположение насчет цвета квадратов.

По мнению доцента университета Турку Сакари Каллио, результаты исследования доказывают, что гипноз можно использовать при лечении различных фобий, зависимостей и проблем с лишним весом.

Однако загипнотизировать человека не так просто, как это представляется в фильмах. Далеко не все люди подвергаются гипнозу. Только два процента способна впасть в глубокий транс. Творческие и религиозные персоны легче подвержены гипнотизированию, чем, к примеру, футболисты.