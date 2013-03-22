Мэра Мехико оштрафуют за прогул: без разрешения поехал на интронизацию Папы
Мэр Мехико будет оштрафован за то, что прогулял работу на интронизации Папы Римского.
Мэр мексиканской столицы Мигель Анхель Мансера несколько дней без разрешения отсутствовал на рабочем месте, за что у него вычтут из мартовской зарплаты.
Градоначальник ездил в Ватикан для участия в церемонии интронизации Папы Римского Франциска, сообщает ИТАР-ТАСС.
Как сказал глава МВД Мехико Эктор Серрано Кортес, "есть документальные свидетельства, что глава правительства города не получал разрешения отсутствовать на работе в те дни, что он был в Европе, точно так же, как и сопровождавшие его помощники". Однако он уточнил, что оплата самого путешествия была произведена за счет личных средств М.Мансеры.
По данным СМИ, мэр пока не вернулся в Мексику: после Ватикана, куда он был официально приглашен властями города-государства, он поехал в Испанию. Возвращение М.Мансеры на родину запланировано на пятницу.