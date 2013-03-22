Мэра Мехико оштрафуют за прогул: без разрешения поехал на интронизацию Папы

Мэр мексиканской столицы Мигель Анхель Мансера несколько дней без разрешения отсутствовал на рабочем месте, за что у него вычтут из мартовской зарплаты.

Градоначальник ездил в Ватикан для участия в церемонии интронизации Папы Римского Франциска, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сказал глава МВД Мехико Эктор Серрано Кортес, "есть документальные свидетельства, что глава правительства города не получал разрешения отсутствовать на работе в те дни, что он был в Европе, точно так же, как и сопровождавшие его помощники". Однако он уточнил, что оплата самого путешествия была произведена за счет личных средств М.Мансеры.

По данным СМИ, мэр пока не вернулся в Мексику: после Ватикана, куда он был официально приглашен властями города-государства, он поехал в Испанию. Возвращение М.Мансеры на родину запланировано на пятницу.