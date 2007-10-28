Пассажирка решила выйти из самолета в полете

Авиалайнеру American Airlines, совершавшему в ночь с субботы на воскресенье рейс из аэропорта города Орландо в Даллас пришлось совершить вынужденную посадку в Хьюстоне из-за того, что одна из пассажирок решила выйти из самолета, сообщает Dallasnews.

Женщина, имя которой не называется, попыталась в полете самолета открыть дверь запасного выхода. Ее действия были немедленно пресечены членами экипажа.

Тем не менее командир экипажа принял решение прервать полет и совершить посадку в Хьюстоне, где женщина была задержана поднявшейся на борт воздушного судна полицией.

По словам представителя American Airlines, на борту авиалайнера Boeing-757 находились 176 пассажиров и шесть членов экипажа. Он также отметил, что попытки открыть дверь запасного выхода в полете лайнера происходят нечасто.

Лента.ру