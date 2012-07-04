Сон алкоголика на путях заблокировал движение поездов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает портал «Александрийские новости».

Машинист поезда, двигавшегося по этой линии, увидел мужчину и успел остановить поезд благодаря экстренному торможению. Движение всей железной дороги в районе ст. Александрия вынужденно было остановлено на 17 минут.

Следственно-оперативная группа линейного отделения милиции установила личность нарушителя, на действия мужчины составлен протокол по ч.3 ст.109 Кодекса Украины об административных правонарушениях.