Шева в третий раз станет папой
11:08, 11 июня 2012Курьёзы
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Капитан украинской сборной по футболу Андрей Шевченко скоро станет многодетным отцом.
Кристен Пазик приехала поддержать мужа
У супруги форварда Кристен Пазик, которая приехала с детьми поддержать Андрея во время Евро, был заметен округлившийся животик, - пишет Обоз.
Журналисты сняли на фото интересное положение топ-модели во время открытой тренировки на НСК «Олимпийский», которую украинская команда проводила за сутки до матча со Швецией.
Андрей Шевченко и Кристен Пазик, напомним, уже воспитывают двоих детей. Сыновьям Джордану и Кристиану, соответственно, 7 и 5 лет.
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