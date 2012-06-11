Шева в третий раз станет папой

11:08, 11 июня 2012
Курьёзы
4060 0

Капитан украинской сборной по футболу Андрей Шевченко скоро станет многодетным отцом.

Кристен Пазик

У супруги форварда Кристен Пазик, которая приехала с детьми поддержать Андрея во время Евро, был заметен округлившийся животик, - пишет Обоз.

Журналисты сняли на фото интересное положение топ-модели во время открытой тренировки на НСК «Олимпийский», которую украинская команда проводила за сутки до матча со Швецией.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик, напомним, уже воспитывают двоих детей. Сыновьям Джордану и Кристиану, соответственно, 7 и 5 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter